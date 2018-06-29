Россиян предупредили о вспышке гепатита А в американском штате

Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездки в США, о вспышке гепатита A в штате Огайо. Всего сообщается о 79 подтверждённых случаях заболевания.
Отмечается, что вспышка гепатита связана с несоблюдением личной гигиены. Кроме того, факторами риска стало употребление наркотиков и среди бездомных.
— При этом установлена эпидемиологическая связь со вспышками гепатита А в штатах Индиана, Кентукки, Мичиган, Западная Вирджиния, в которых с конца 2017 года зарегистрировано в общей сложности более 1900 случаев гепатита А, — говорится в сообщении.
Сейчас в штат завозятся вакцины, начата прививочная кампания.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени