Россиян предупредили о вспышке гепатита А в американском штате

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Россиян предупредили о вспышке гепатита А в американском штате

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Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездки в США, о вспышке гепатита A в штате Огайо. Всего сообщается о 79 подтверждённых случаях заболевания.

Отмечается, что вспышка гепатита связана с несоблюдением личной гигиены. Кроме того, факторами риска стало употребление наркотиков и среди бездомных.

— При этом установлена эпидемиологическая связь со вспышками гепатита А в штатах Индиана, Кентукки, Мичиган, Западная Вирджиния, в которых с конца 2017 года зарегистрировано в общей сложности более 1900 случаев гепатита А, — говорится в сообщении.

Сейчас в штат завозятся вакцины, начата прививочная кампания.

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