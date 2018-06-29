Теплоход с пассажирами загорелся в Иркутске

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Теплоход с пассажирами загорелся в Иркутске

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Теплоход "Баргузин" загорелся днём 29 июня на пристани в Иркутске. Возгорание произошло, когда судно с 78 пассажирами находилось недалеко от берега. Капитан корабля принял решение вернуться обратно.

Все пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал. Площадь пожара составила 42 квадратных метра, его оперативно потушили.

— Верно принятые решения капитана и слаженные действия членов экипажа и пожарных города Иркутска позволили минимизировать ущерб от возгорания и избежать более серьёзных последствий, — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС РФ.

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