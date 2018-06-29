Атака на Android. Эксперты нашли в Google Play 15 заражённых вирусом приложений

Разработчики антивирусного программного обеспечения McAfee сообщают, что обнаружили в официальном магазине Android-устройств Google Play полтора десятка заражённых приложений.

Среди программ, в которые встроили вирус под названием Sonvpay.C, оказались безобидные фонарики и считыватели QR-кодов. В уведомлении об обновлении приложений маскировалась подписка на платные услуги. Владелец телефона ничего не замечал, потому что хакеры использовали WAP-биллинг, который не требует отправки SMS-сообщений, но позволяет списывать деньги с мобильного счёта.

По данным экспертов McAfee, мошенники нацеливались на жителей Казахстана и Малайзии, но жертвами киберпреступников мог стать владелец телефона из любой страны. Авторами вредоносного ПО называют группировку хакеров AsiaHitGroup. С начала этого года она могла заработать от 60 до 145 тысяч долларов.