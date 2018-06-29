Семья обратившейся к Путину Ирины Баракат прилетела к ней в РФ из Сирии

Уроженка Украины Ирина Баракат, раненная в Сирии два года назад, наконец встретилась с семьёй. Благодаря получению российского гражданства женщина смогла пригласить своих близких в РФ из Сирии.

Ту-134 Минобороны РФ, на борту которого находилась семья переводчицы Ирины Баракат, утром 29 июня приземлился на аэродроме в Санкт-Петербурге.

В 2016 году в результате атаки боевиков Ирина Баракат получила тяжёлые ранения — она закрыла собой своих детей. На лечение гражданку Украины отправили в Петербург. В Сирии остались её супруг — гражданин страны — и трое детей, пригласить их в РФ женщина не могла из-за отсутствия российского гражданства. С такой просьбой она и обратилась к Владимиру Путину во время прямой линии. И 25 июня Ирина получила паспорт РФ.