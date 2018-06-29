Житель Башкирии трубой до смерти забил любовника бывшей жены

Правоохранители возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" после того, как местный житель трубой забил любовника бывшей жены. Пострадавший скончался в больнице.

— Следствием установлено, что 25 июня вечером 32-летний житель города Сибай пришёл к своей бывшей жене в дом, который ещё недавно был их общим, где увидел, что бывшая супруга совместно со своим сожителем распивала спиртные напитки в кругу друзей, — отмечается в сообщении.

Мужчина взял отрезок железной трубы и дважды ударил в область головы и спины любовника своей бывшей, после чего скрылся c места произошедшего.

Вскоре его задержали, мужчина дал признательные показания. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.