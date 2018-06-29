Стояли и ждали. Опубликовано видео работы полиции во время стрельбы в Лас-Вегасе

Полицейский департамент Лас-Вегаса опубликовал кадры с нательной камеры, снятые во время расстрела людей осенью прошлого года. Тогда стрелявший из гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay Стивен Пэддок убил 58 человек.

Body cam of first 2 officers inside Mandalay Bay during Las Vegas mass shooting, and the moment they realize they’re dealing with rapid fire firearms



“Holy fuck”



“Holy shit, that’s rapid fire." pic.twitter.com/GGx5H3Vn6G — Salvador Hernandez (@SalHernandez) 28 июня 2018 г.

Два офицера полиции и три охранника отеля медленно шли по 31-ому этажу, а потом стояли и ждали, пока с 32-го этажа Пэддок вёл стрельбу по людям.

Как отмечается, стражи правопорядка и охранники не оставляли свои позиции и держали оружие. Пресс-секретарь полиции рассказала, что действия каждого сотрудника, работавшего во время трагедии, изучаются.