Стояли и ждали. Опубликовано видео работы полиции во время стрельбы в Лас-Вегасе

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Стояли и ждали. Опубликовано видео работы полиции во время стрельбы в Лас-Вегасе

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Фото: © twitter.com/SalHernandez

Полицейский департамент Лас-Вегаса опубликовал кадры с нательной камеры, снятые во время расстрела людей осенью прошлого года. Тогда стрелявший из гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay Стивен Пэддок убил 58 человек.

Два офицера полиции и три охранника отеля медленно шли по 31-ому этажу, а потом стояли и ждали, пока с 32-го этажа Пэддок вёл стрельбу по людям.

Как отмечается, стражи правопорядка и охранники не оставляли свои позиции и держали оружие. Пресс-секретарь полиции рассказала, что действия каждого сотрудника, работавшего во время трагедии, изучаются.

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