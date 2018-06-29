СМИ: Ракета "Булава" принята на вооружение

После успешных испытаний на вооружение ВМФ России приняли ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 "Булава". Как сообщает ТАСС, необходимые документы уже подписаны.
Отметим, что ракету с середины 1990-х годов разрабатывали в Московском институте теплотехники. Её главные конструкторы — Юрий Соломонов и Александр Суходольский.
Как ранее отмечали СМИ, эта трёхступенчатая твердотопливная ракета может нести до шести боевых блоков индивидуального наведения. Она предназначена для вооружения атомных подлодок проекта 955 "Борей". У каждой субмарины есть 16 пусковых установок.
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