В Приморье впервые засняли целую семью котят леопарда

В национальном парке "Земля леопарда" в Приморье впервые за историю наблюдений получили фотографии сразу трёх подросших котят дальневосточного леопарда. Случай действительно уникальный, так как все котята из одного помёта редко выживают, сообщает пресс-служба учреждения.

Вырастила молодых леопардов самка по имени Умка, теперь им уже по два года и все они попали в фотоловушки, расположенные на территории парка. Пока подросшим котятам присвоены только порядковые номера, самец — Leo 106M, самки — Leo 107F и Leo 113F.

Благодаря фотографиям животных учёные изучают процессы миграции больших кошек. Одна из молодых самок осталась жить недалеко от матери, самец отправился в центральную часть нацпарка. А Leo 107F прошла целых 30 км и практически покинула территорию национального парка.

Дальневосточный леопард — редчайший хищник, занесённый в Красную книгу России. Благодаря мерам, принятым правительством, популяция леопарда с начала 2000-х годов увеличилась с 30 особей до 84 взрослых кошек и 19 котят. Сегодня 70% ареала этих диких кошек приходятся на территорию национального парка "Земля леопарда".