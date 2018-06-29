В выходные закроют участок Филёвской линии московского метро

Как сообщается, между закрытыми станциями планируется запустить компенсационные автобусы.

На участке Филёвской линии между "Киевской" и "Кунцевской" движение приостановят 30 июня и 1 июля из-за проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

В частности, будут закрыты на вход и выход станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская". Метро будет работать в обычном режиме начиная с понедельника, 2 июля.

Компенсационные автобусы в это время будут курсировать между "Киевской" и "Кунцевской". Они будут останавливаться у станций "Кутузовская", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская". Ещё один маршрут пустят между "Багратионовской" и "Фили". Автобусы будут работать с 5:00 до 2:00. Приезжать они будут через каждые две минуты.