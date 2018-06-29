Продолжаем плавиться. Синоптики рассказали о погоде в Москве на пятницу

Жару до 29 градусов и переменную облачность прогнозируют синоптики в пятницу, 29 июня, в столице. В Московской области возможны осадки, отметили специалисты центра "Фобос".

— Ожидается переменная облачность без осадков, лишь на северо-западе области вечером, возможно, будут кратковременные дожди и грозы. В Москве температура составит плюс 27–29, по области — плюс 25–30, — отмечается в сообщении.

Как прогнозируется, южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. К вечеру атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба — этот показатель ниже нормы.