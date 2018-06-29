"Санкциями балуются". В Крыму призвали Евросоюз не заниматься ерундой

На полуострове уверены, что ЕС ещё попросит прощения у Москвы за свои поступки, которые в первую очередь вредят самой Европе.

Евросоюз занимается ерундой, продлевая санкции против России. По словам вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, ЕС совсем не думает о будущем стран — участниц объединения.

— Они там у себя разобраться не могут, разваливается Евросоюз, а они всё санкциями балуются. Просто смешно от всего, что они делают. Занимаются ерундой, не думая о будущем, — приводит слова Фикса РИА "Новости".

Вице-спикер республиканского парламента уверен, что придёт время — и Евросоюз будет просить у России прощения за свои поступки. Он добавил, что Москву никакие ограничительные меры не сломят и не запугают. Фикс напомнил, что эти самые санкции в первую очередь несут вред для стран — участниц ЕС.

Ранее СМИ сообщили, что лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе договорились о продлении антироссийских санкций.