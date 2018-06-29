Осуждённый на 3,5 года Олег Навальный вышел из колонии

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Осуждённый на 3,5 года Олег Навальный вышел из колонии

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Олег Навальный. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Брат блогера отбывал своё наказание в исправительном учреждении в Орловской области.

Осуждённый на три с половиной года по делу о хищении средств компании "Ив роше" Олег Навальный вышел из колонии № 5, расположенной в посёлке Нарышкино Орловской области. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Как уже сообщалось, приговор братьям Навальным был вынесен 30 декабря 2014 года. Блогер Алексей Навальный получил три с половиной года условно, а Олег — тот же самый срок, но с отбыванием в колонии общего режима.

Добавим, что Олег Навальный подавал ходатайства о том, чтобы его отпустили по УДО, однако все они были отклонены судом.

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