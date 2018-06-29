ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Москва неоднократно говорила, что обвинения в причастности РФ к авиакатастрофе голословны.

Евросоюз обратился к Москве с просьбой признать ответственность за крушение малайзийского Boeing в 2014 году. Страны ЕС также просят в полной мере сотрудничать с международными следователями.

— Евросовет призывает РФ признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать со всеми усилиями по установлению истины, справедливости и подотчётности, — говорится в документе, принятом по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

Малайзийский "боинг" MH17, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Киев обвинил в ней Россию и ополченцев. В свою очередь международная следственная группа утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. В Минобороны РФ эти обвинения назвали голословными, которые не подтверждены никакими доказательствами. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что международные следователи не учитывают информацию от России.