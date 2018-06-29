Кабмин подтвердил перенос начала индексации тарифа системы "Платон"

Ранее данную информацию озвучивал замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Григорий Волков.

Кабмин изменил сроки начала ежегодной индексации тарифа госсистемы "Платон". В соответствии с документом, внесённым Минтрансом, предусматривается перенос срока старта ежегодной индексации с 1 июля этого года на 1 июля следующего, 2019-го.

Отметим, что на данный момент тариф "Платона" составляет 1,9 рубля за один километр. Так сохраняется льготный размер, который планировали отменить ранее, плата за километр должна была составить 3,06 рубля.

Напомним, государственная система "Платон" создана для взимания платы в счёт возмещения вреда, который дорогам наносят грузовики. Она запущена в 2015 году. В 2018-м сборы могут составить 23 миллиарда рублей.