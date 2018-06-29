Радиолюбители перехватили приказ военных США о запуске термоядерных ракет

Американские радиолюбители перехватили приказ командования США о запуске термоядерных ракет. Как сообщает The Drive, сигнал был адресован межконтинентальному стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу B-52 Stratofortress.
Сигнал был перехвачен в ночь на 27 июня. В СМИ отмечают, что такие приказы отдаются в рамках запланированного масштабного удара с применением ядерного оружия. В случае получения подобных сообщений американские военные должны выпустить по цели 20 крылатых ракет, оснащённых термоядерными боеголовками.
Однако на самом деле оказалось, что сигнал был дан в рамках учений. В них принимали участие бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit и самолёт управления и связи E-6 Mercury.
В The Drive не исключают, что такими учениями Вашингтон хочет показать свою мощь и способность бомбардировщиков доставить термоядерные боеголовки куда угодно.
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