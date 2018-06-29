Участники реновации узнают точный график расселения до конца 2019 года

Глава столичного департамента строительства заявил, что к осени уже будет понимание по первой волне.

Участники реновации получат график расселения до конца 2019 года. Об этом рассказал "Известиям" руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Информацию они получат единовременно.

— Все участники программы реновации узнают точный график переселения до конца 2019 года. График скрупулёзно прорабатывается. К осени уже будет понимание по первой волне, — заявил он.

Бочкарев заявил, что очерёдность расселения зависит от ветхости жилья и наличия площадок для строительства.