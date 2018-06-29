Dodge представила новое 808-сильное купе Challenger SRT Hellcat

При максимальной отдаче расход топлива составляет 5,4 литра в минуту, то есть опустошить бак можно за 11 минут.

Компания Dodge показала обновлённый вариант Challenger SRT Hellcat под названием Redeye. Купе оснащено модернизированным двигателем, генерирующим теперь 808 лошадиных сил.

Новинка получила многие компоненты и технологии от 850-сильного Challenger SRT Demon, тираж которого составил всего 3300 штук. Под капотом Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye — доработанный компрессорный мотор V8 объёмом 6,2 литра. Его мощность составила 808 лошадиных сил при 958 Нм. Автомобиль оснащён 8-скоростным "автоматом".

На двигатель были установлены увеличенный приводный нагнетатель на 2,7 литра, улучшенная система впрыска и смазки, два топливных насоса вместо одного, а также иные поршни и шатуны. Давление наддува поднялось с 11,6 до 14,5 psi, а максимальное количество оборотов возросло с 6200 до 6500 в минуту.

При максимальной отдаче расход топлива составляет 5,4 литра в минуту, то есть опустошить бак можно за 11 минут быстрой езды. Однако по циклу EPA мотор затрачивает 10,7 литра на сто километров пути.

На разгон с 0 до 96 км/ч новый Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye потратит всего 3,4 секунды, при этом максимальная его скорость достигает 327 км/ч. Автомобиль проезжает четверть мили за 10,8 с, что на 1,15 секунды медленнее Demon.

Продажи Challenger SRT Hellcat Redeye 2019 стартуют уже этой осенью.