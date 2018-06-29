Dodge представила новое 808-сильное купе Challenger SRT Hellcat

Компания Dodge показала обновлённый вариант Challenger SRT Hellcat под названием Redeye. Купе оснащено модернизированным двигателем, генерирующим теперь 808 лошадиных сил.
Новинка получила многие компоненты и технологии от 850-сильного Challenger SRT Demon, тираж которого составил всего 3300 штук. Под капотом Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye — доработанный компрессорный мотор V8 объёмом 6,2 литра. Его мощность составила 808 лошадиных сил при 958 Нм. Автомобиль оснащён 8-скоростным "автоматом".
На двигатель были установлены увеличенный приводный нагнетатель на 2,7 литра, улучшенная система впрыска и смазки, два топливных насоса вместо одного, а также иные поршни и шатуны. Давление наддува поднялось с 11,6 до 14,5 psi, а максимальное количество оборотов возросло с 6200 до 6500 в минуту.
При максимальной отдаче расход топлива составляет 5,4 литра в минуту, то есть опустошить бак можно за 11 минут быстрой езды. Однако по циклу EPA мотор затрачивает 10,7 литра на сто километров пути.
На разгон с 0 до 96 км/ч новый Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye потратит всего 3,4 секунды, при этом максимальная его скорость достигает 327 км/ч. Автомобиль проезжает четверть мили за 10,8 с, что на 1,15 секунды медленнее Demon.
Продажи Challenger SRT Hellcat Redeye 2019 стартуют уже этой осенью.
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