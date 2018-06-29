Панама названа худшей командой на ЧМ-2018

Сборная Панамы признана худшей на чемпионате мира по футболу в России. Команда не смогла набрать ни одного очка и в числе ещё 15 сборных покинет мундиаль.

Стоит отметить, что 18 июня на матче в Сочи панамцы уступили команде Бельгии со счётом 3:0, 24 июня во время встречи в Нижнем Новгороде проиграли Англии, забив всего один гол против шести, а 28 июня в Саранске потерпели поражение в матче с Тунисом (2:1).

Однако Панама не единственная команда, которая вернётся домой с нулевым количеством очков. Такой же результат показала сборная Египта, опередив панамцев лишь по показателям забитых и пропущенных мячей.

Напомним, чемпионат мира проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в "Лужниках". России удалось выйти из группы, набрав 6 очков. Остальные сборные, которые сыграют в 1/8 финала, также определились.