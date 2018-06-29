Суд по возврату переданных Улюкаеву $2 млн закрыт по просьбе ФСБ

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Суд по возврату переданных Улюкаеву $2 млн закрыт по просьбе ФСБ

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Алексей Улюкаев. Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

Судебный процесс по возврату двух миллионов долларов, которые передал экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву глава "Роснефти" Игорь Сечин, проходит в закрытом режиме по просьбе ФСБ.

Генерал ФСБ в отставке Олег Феоктистов лично приехал в Замоскворецкий суд Москвы, чтобы просить вернуть ему денежные средства. Сам бывший министр участвует в этом заседании по видеосвязи из колонии строгого режима в Больших Перемерках под Тверью.

Напомним, свидетельские показания Феоктистова легли в основу доказательств вины Алексея Улюкаева во взяточничестве. Судя по ним, экс-глава МЭР в беседе с главой "Роснефти" Игорем Сечиным "с помощью двух пальцев указал сумму вознаграждения, которое хотел получить".

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