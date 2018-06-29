Российские геофизики научились предсказывать трещины и разломы Земли

Подобное исследование важно для разработки баженовской свиты и залежей сланцевых углеводородов в России.

Российские учёные создали алгоритм, помогающий делать более точные модели месторождений нефти и газа, а также предсказывать развитие трещин и разломов в недрах Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Prospecting.

— Наш подход может быть экстраполирован на волновые уравнения квантовой механики, что может привести к прорыву в понимании устройства материи, — рассказала Алёна Фаворская из Московского физтеха в Долгопрудном.

Помимо повышения ценности нефтяных скважин, такие расчёты помогают минимизировать шансы на то, что добыча углеводородов вызовет серию землетрясений.

Российские учёные создали математическую модель, которая позволяет находить следы трещин в сейсмологических данных. В частности, они разбили трёхмерную модель месторождения на множество отдельных "кубиков" или элементов произвольной формы.

Этот набор формул может просчитать, как должны вести себя два вида сейсмических волн — эластические и акустические колебания. Так, при движении через толщу пород и на основании этих данных можно понять, скрываются ли внутри изучаемого "кубика" пустоты.

Сообщается, что подобный подход позволит повысить точность расчётов и "упаковывать" сейсмические данные.

Так как добыча нефти ведётся путём создания множества трещин в породах, новый метод моделирования позволит прогнозировать, как будут формироваться эти разломы и как их можно эксплуатировать.