Суд вернул генералу Феоктистову $2 млн, переданные Улюкаеву в качестве взятки

Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе Федеральной службы безопасности.

Замоскворецкий суд Москвы принял решение вернуть генералу ФСБ в отставке Олегу Феоктистову два миллиона долларов, которые использовались при оперативной разработке получения взятки экс-главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым.

— Удовлетворить заявление о возврате денег, — сказала судья по итогам заседания.

В судебном акте говорится, что Улюкаев возражал против возвращения денежных средств заявителю.

Напомним, свидетельские показания генерала Феоктистова легли в основу доказательства вины Алексея Улюкаева во взяточничестве. Судя по ним, бывший министр в беседе с главой "Роснефти" Игорем Сечиным "с помощью двух пальцев указал сумму вознаграждения, которое хотел получить".

Также офицер участвовал в обработке $2 миллионов реагентом перед передачей экс-главе МЭР.