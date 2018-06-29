Женщина накрасилась тушью 20-летней давности и ослепла

Австралийка призналась, что никогда не пользовалась косметикой на регулярной основе и не знала, что у неё есть срок годности.

Ширли Поттер из австралийского города Аделаида получила серьёзную инфекцию после того, как воспользовалась тушью 20-летней давности. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина отправилась на встречу со своими дочерьми, которых не видела долгое время. Она сходила в парикмахерскую, а накраситься решила дома.

На следующее утро женщина проснулась с красными глазами. Она также сообщила, что было больно смотреть куда-либо. Мисс Поттер сходила к своему офтальмологу, который не мог найти ничего плохого. При этом она чувствовала, что зрение ухудшается с каждым днём.

Однажды Поттер споткнулась о детскую коляску в торговом центре. Однако она призналась, что не видела её. Тогда они с мужем решили ещё раз сходить к медикам. После множества визитов офтальмологи диагностировали серьёзную инфекцию в обоих глазах.

— Он спросил меня прямо, использовала ли я старую или устаревшую косметику. Я сказала ему, что использовала тушь, которой около 20 лет, — рассказала женщина.

Женщина призналась, что никогда не пользовалась косметикой на регулярной основе, поэтому понятия не имела, что её нужно израсходовать в течение определённого периода времени.

Поттер назначили курс антибиотиков, но это не спасло зрение. Как ожидается, она окончательно перестанет видеть даже очертания предметов в ближайшие три года.