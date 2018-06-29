На Урале выпускникам выдали грамоты с флагом и гербом Украины

В руководстве школы пояснили, что ситуация возникла из-за допущенной классным руководителем ошибки.

В городе Серове Свердловской области выпускникам общеобразовательной школы № 22 выдали грамоты об окончании учёбы с флагом и гербом Украины. Об этом сообщает портал Znak.com.

В самом учебном заведении объяснили, что подобные грамоты получили только ученики класса 11 "А" — из-за ошибки их классного руководителя.

— Просто просмотрели. Конечно, никто не планировал делать это специально. Рамка грамоты была скачана из Сети. Никто не обратил внимания — ну, ленточка цветная. А потом кто-то уже заметил, что там нанесены и герб, и флаг Украины, — сказали в школе.

В руководстве учебного заведения подчеркнули, что сейчас всем выпускникам меняют грамоты на правильные.