С 1 июля в России повысятся цены на коммуналку

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С 1 июля в России повысятся цены на коммуналку

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Россиян с 1 июля ждёт ежегодное повышение тарифов на коммуналку. Цены на электро- и газоснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализацию регулярно поднимают с 2012 года.

Отметим, что в среднем повышение стоимости коммунальных услуг не превысит четырёх процентов, однако в разных субъектах страны рост будет разным.

Отмечается, что самый низкий рост тарифов ожидается в Северной Осетии и Новосибирской области — 3 процента, а наиболее высокий — 6 процентов.

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