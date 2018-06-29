С 1 июля в России повысятся цены на коммуналку

Россиян с 1 июля ждёт ежегодное повышение тарифов на коммуналку. Цены на электро- и газоснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализацию регулярно поднимают с 2012 года.

Отметим, что в среднем повышение стоимости коммунальных услуг не превысит четырёх процентов, однако в разных субъектах страны рост будет разным.

Отмечается, что самый низкий рост тарифов ожидается в Северной Осетии и Новосибирской области — 3 процента, а наиболее высокий — 6 процентов.