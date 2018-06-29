Я у мамы бизнесмен. ФНС раскрыла возраст самого молодого предпринимателя России

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Я у мамы бизнесмен. ФНС раскрыла возраст самого молодого предпринимателя России

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В отличие от популярных у начинающих коммерсантов кофеен и салонов красоты, этот юноша построил бизнес в области образования.

В Федеральной налоговой службе озвучили возраст самого молодого российского предпринимателя. Оказалось, что ему всего 14 лет. Молодой человек проживает в Москве и занимается бизнесом в области дополнительного образования детей и взрослых.

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Как сообщил представитель ведомства в интервью RT, предпринимательской деятельностью в России занимаются порядка 4% молодых граждан. При этом интерес молодёжи к бизнесу в последние годы растёт, но достаточно неспешно.

В налоговой также назвали сферы деятельности, наиболее популярные у начинающих предпринимателей. Оказалось, что чаще всего новички открывают собственные магазины, салоны красоты, а также кофейни и пекарни.

Ранее Bloomberg назвал богатейших бизнесменов России. По данным издания, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин обогнал акционера "Силовых машин" Алексея Мордашова и стал самым богатым россиянином.

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