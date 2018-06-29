Интернет-ретейлер Lamoda откроет традиционные магазины

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Интернет-ретейлер Lamoda откроет традиционные магазины

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Фото: © Pixabay / Free-Photos

На данный момент компания подыскивает помещение в Москве, договор аренды пока не подписан.

Интернет-ретейлер Lamada может открыть первый магазин традиционного формата уже до конца 2018 года, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Сейчас компания подыскивает помещение в Москве, договор аренды пока не подписан. В перспективе Lamoda не исключает появления мультибрендовых магазинов в крупных городах России.

На одном из рекрутинговых сайтов издание обнаружило вакансию компании на позицию руководителя направления розничных продаж. В Lamoda уточнили, что такой менеджер нужен для переформатирования пунктов самовывоза в почти полноценные торговые точки с продавцами и примерочными.

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