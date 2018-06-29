Правительство выделит 3,2 млрд рублей на исследования в авиастроении

Правительство выделит 3,2 миллиарда рублей на исследования в авиастроении на 2018–2019 году. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.
В числе приоритетных направления для финансирования — работы по импортозамещению бортового оборудования для самолётов Sukhoi Superjet-100.
На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 1,705 миллиарда рублей в 2018 году и 1,491 миллиарда рублей в 2019 году.
Уточняется, что эти средства также пойдут на разработку технических проектов, испытание опытных образцов и регистрацию результатов интеллектуальной деятельности.
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