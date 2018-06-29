Правительство выделит 3,2 млрд рублей на исследования в авиастроении

Предполагается, что субсидирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ будет стимулировать создание высококонкурентной российской авиатехники.

Правительство выделит 3,2 миллиарда рублей на исследования в авиастроении на 2018–2019 году. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

В числе приоритетных направления для финансирования — работы по импортозамещению бортового оборудования для самолётов Sukhoi Superjet-100.

На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 1,705 миллиарда рублей в 2018 году и 1,491 миллиарда рублей в 2019 году.

Уточняется, что эти средства также пойдут на разработку технических проектов, испытание опытных образцов и регистрацию результатов интеллектуальной деятельности.