Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко, во время которого обсуждались двусторонние отношения и график предстоящих контактов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, оговаривались вопросы отношений государств, в том числе в контексте договорённостей, которые были достигнуты на проходившем в Минске заседании Высшего государственного совета Союзного государства.