Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

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Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко, во время которого обсуждались двусторонние отношения и график предстоящих контактов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, оговаривались вопросы отношений государств, в том числе в контексте договорённостей, которые были достигнуты на проходившем в Минске заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

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