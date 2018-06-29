Почти 2,2 миллиона болельщиков посетили матчи группового этапа ЧМ-2018

Прошедшие 48 матчей состоялись на 12 стадионах в 11 городах России с 14 по 28 июня.

Матчи группового этапа чемпионата мира по футболу в России посетили два миллиона 178 тысяч 894 зрителя. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, миллионного болельщика турнира зафиксировали 21 июня на матче Дания — Австралия в Самаре. В вечерних матчах группы E Сербия — Бразилия и Швейцария — Коста-Рика число зрителей достигло двух миллионов.

Стоит отметить, что продажи билетов продолжатся вплоть до завершения мундиаля. На сегодняшний день распродано более 2,6 миллиона билетов.

Напомним, финальный матч чемпионата мира состоится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.