Обессилена и подавлена. Пропавшую под Ростовом девочку-инвалида нашли живой

11-летнюю малышку обнаружили спустя четыре дня после того, как её мама подала заявление в полицию.

11-летнюю девочку-инвалида, которая ушла из дома 25 июня, обнаружили сегодня утром на одной из улиц города Шахты Ростовской области. Малышка жива, но находится в обессиленном и подавленном состоянии.

— Сегодня утром девочка была обнаружена живой на одной из улиц города Шахты. Предварительным осмотром установлено, что видимых телесных повреждений на её теле не обнаружено, — говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

Малышку доставили в больницу. Медики осмотрят девочку.

Добавим, что расследование уголовного дела продолжается. Следователи намерены установить обстоятельства исчезновения девочки, степень вины родителей и заодно оценить действия органов профилактики.

Ранее сообщалось, что ребёнок пропал ночью, он ушёл из дома, когда все уже легли спать. У малышки инвалидность: она плохо ходит и слабо видит.