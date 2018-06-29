США и Япония требуют от КНДР ликвидации всего оружия массового поражения

Стоит отметить, что речь также идёт об уничтожении баллистических ракет всех типов.

Соединённые Штаты и Япония намерены добиваться от Северной Кореи ликвидации всех видов оружия массового уничтожения и баллистических ракет всех типов.

— Мы разделяем мнение о том, что Северная Корея должна ликвидировать все виды средств массового уничтожения: ядерные, биологические и химические. Уничтожены должны быть также баллистические ракеты всех типов, — сказал глава Минобороны Японии Ицунори Онодэра после переговоров с американским коллегой Джеймсом Мэттисом.

Глава Пентагона добавил, что Вашингтон и Сеул отменяют военные манёвры, намеченные на июль и август, в интересах создания благоприятной для диалога с Пхеньяном атмосферы.

Напомним, 12 июня лидеры США и КНДР провели историческую встречу в Сингапуре. На ней Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, речь в котором идёт в том числе о готовности Пхеньяна пойти на полную денуклеаризацию.

Позже стало известно, что американские власти предъявили Северной Корее требования по 47 пунктам для полной денуклеаризации. При этом, если Пхеньян эти требования не выполнит, санкции сняты не будут.