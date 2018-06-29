Учёные: Древние египтянки умели синтезировать косметику ещё 3,5 тыс. лет назад

Античные красавицы прекрасно разбирались в химии и знали, как использовать в своих целях даже токсичные соединения свинца.

Французские учёные впервые измерили точный возраст древнеегипетской косметики, а также выяснили её происхождение. Как говорится в статье, опубликованной в журнале Communications Chemistry, жительницы долины Нила, желая быть ещё красивее, использовали химию, в которой довольно неплохо разбирались.

Специалисты утверждают, что изначально египтянки пользовались натуральными ингредиентами, но вскоре научились изготавливать их аналоги. Например, синтетическими свинцовыми белилами они пользовались уже 3,5 тысячи лет назад.

— И древние египтяне, и греки неплохо разбирались в химии и могли синтезировать косметику, содержащую в себе белила на базе карбоната свинца, — комментирует одна из авторов исследования Виолан Жамме.

По словам учёных, античные красавицы пользовались самым обширным набором белил, теней и красок для украшения лица, волос и тела. Причём нанесение косметики часто имело не столько эстетический, сколько ритуальный характер. Более того, некоторые типы токсичных соединений свинца даже могли защитить модницу от паразитов — короче, двойная польза.

Впрочем, как уже рассказывал Лайф, история знает немало и других примеров использования странных, а порой и пугающих составов для макияжа, которые в конце концов эволюционировали в минеральную косметику.

Клеопатра использовала толчёный камень, жёлтую и красную охру, оксид железа, смесь марганца и угля для макияжа, который в Древнем Египте имел иерархическое значение и был дозволен только высшим сословиям.