Защита Улюкаева обжалует решение суда о возврате $2 млн генералу Феоктистову

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Защита Улюкаева обжалует решение суда о возврате $2 млн генералу Феоктистову

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Алексей Улюкаев Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Адвокат экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева Лариса Каштанова заявила о том, что будет обжаловать возврат генералу ФСБ в отставке Олегу Феоктистову $2 млн. Как сообщалось, деньги Улюкаев получил от него в качестве незаконного вознаграждения.

На соответствующий вопрос она ответила: "Конечно, обжалуем". Она заявила, что Феоктистов не доказал право на владение указанными деньгами. Адвокат также отметила, что деньги принадлежат другому человеку.

Напомним, свидетельские показания генерала Феоктистова легли в основу доказательства вины Алексея Улюкаева во взяточничестве. В соответствии с ними, экс-министр в беседе с главой "Роснефти" Игорем Сечиным "с помощью двух пальцев указал сумму вознаграждения, которое хотел получить".

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