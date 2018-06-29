От Beyonce до Daddy Yankee. Названы 100 величайших песен XXI века

Американский журнал Rolling Stone составил список песен XXI века, которые не утратили своего величия, несмотря на прошедшие годы.
На первом месте оказался трек Crazy in Love американской певицы Бейонсе. Композиция из дебютного альбома Dangerously in Love 2003 года, записанного при участии её мужа, рэпера Джей-Зи.
На второй строчке — песня Paper Planes британской певицы M.I.A., представленная публике в 2008 году.
Seven Nation Army, выпущенная в 2003 году американской рок-группой The White Stripes, замкнула тройку лидеров.
В первую десятку величайших песен попали треки дуэта рэперов Андре Бенджамина и Энтвана Паттона Outkast, рэпера Джей Зи, инди-рок-группы Yeah Yeah Yeahs, хип-хоп дуэта Kanye West и Pusha T, британской певицы Адель, новозеландской певицы Лорд и американской инди-рок-группы The Strokes.
Худшими из лучших оказались песни Gasolina пуэрто-риканского артиста Дэдди Янки (2004), Int'l Players Anthem дуэта UGK feat. Outkast и Archie (2011), Marry Me канадской инди-поп-группы Alvvays (2014).
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