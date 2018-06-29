В ТиНАО построят шесть новых православных храмов

Все участки предоставляются РПЦ в безвозмездное пользование сроком на девять лет.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила предоставление шести участков под строительство храмовых комплексов в ТиНАО, сообщает пресс-служба Москомстройнвеста.

По данным комитета, участки свободны от застройки, их общая площадь составляет 4,52 гектара. Общая площадь новых храмов составит 27,12 тысячи квадратных метров.

Храмовые комплексы появятся в поселении Марушкинское, деревня Власово (участок 2); в поселении Киевский, в районе деревни Шеломово; в поселении Московский, вблизи ЖК "Татьянин парк"; в поселении Вороновское, вблизи деревни Троица; в поселении Кленовское, деревня Киселёво, и в районе деревни Маврино.

— Все участки предоставляются финансово-хозяйственному управлению Русской православной церкви в безвозмездное пользование сроком на девять лет, — отмечается в сообщении пресс-службы.

Напомним, в Москве за семь лет было отреставрировано более тысячи памятников истории и культуры, включая многие православные храмы.