Песков удивлён сообщениями CNN о "сделке по Сирии"

В Кремле прокомментировали сообщение CNN о том, что глава США Дональд Трамп якобы считает, что может заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным по Сирии во время их встречи в Хельсинки.

Телеканал сообщал, что глава Белого дома хочет "как можно скорее" вывести американских военных из САР и предложения, с которыми он обратится к Владимиру Путину, должны этому способствовать.

— Не знаю, на чём основана информация CNN. Можно только удивляться. Но Сирия будет обсуждаться, — отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, главы государств встретятся 16 июля. Путин и Трамп обсудят перспективы российско-американских отношений, а также вопросы международной повестки дня. Дональд Трамп заявил, что очень ждёт встречи с Владимиром Путиным.