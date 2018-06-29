Обещал показать рыбок. Педофил изнасиловал девочку-сироту, заманив в квартиру

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Обещал показать рыбок. Педофил изнасиловал девочку-сироту, заманив в квартиру

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Фото: Pixabay.com

В Салехарде задержали 50-летнего мужчину, которого обвиняют в изнасиловании соседской девочки-сироты. Как сообщает URA.ru, злоумышленник заманил её в квартиру обещанием показать аквариумных рыбок.

Когда девочка зашла к нему домой, то он набросился на неё и изнасиловал. О ЧП она рассказала своему опекуну, который в свою очередь обратился в полицию.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Теперь состоянием девочки займутся органы опеки и попечительства.

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