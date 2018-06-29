Путин проведёт встречу с главой Минсельхоза Патрушевым

Сегодня президент РФ Владимир Путин проведёт рабочую встречу с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.
— Путин позанимается вопросами сельского хозяйства, выслушает доклад министра Патрушева, — сказал представитель Кремля.
Песков также прокомментировал переговоры по телефону между Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Представитель Кремля оценил этот разговор как очень позитивный.
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