Песков рассказал о серьёзном разговоре, который предстоит Путину и Трампу

Президенты России и Соединённых Штатов на встрече в Хельсинки 16 июля обсудят ряд очень непростых вопросов, сообщил журналистам пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что к саммиту Владимира Путина и Дональда Трампа идёт серьёзная подготовка.

— Встречу многие ждут, предстоит очень серьёзный разговор по очень непростым вопросам, — подчеркнул Песков.

Он добавил, что о конкретном графике президента России на саммите говорить пока рано, идёт согласование.

Накануне Москва сообщила, что наконец-то с Вашингтоном согласовали дату и место переговоров лидеров России и США. Встреча пройдёт 16 июля в Хельсинки.