Суд постановил взыскать со счетов Улюкаева 130 млн рублей штрафа

Прокурор против снятия ареста со счёта бывшего министра экономического развития в банке не возражал.

Замоскворецкий суд Москвы постановил взыскать с экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева 130 миллионов рублей штрафа с его счетов. Взыскание было назначено вместе с лишением свободы.

— Суд удовлетворил ходатайство частично. Суд постановил обратить к взысканию со счёта в доход государства сумму штрафа, — сказала судья.

Как ранее сообщалось, осуждённый за взятку Алексей Улюкаев до сих пор не заплатил штраф в 130 миллионов рублей, назначенный ему судом, поскольку его имущество находилось под арестом.