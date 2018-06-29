Песков назвал слухами сообщения о назначении Бабича послом РФ в Белоруссии

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Песков назвал слухами сообщения о назначении Бабича послом РФ в Белоруссии

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Михаил Бабич. Фото: ©РИА Новости/Роман Владимиров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о назначении полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом России в Белоруссии.

— Мы тоже слышали эту информацию. Но мы никогда не подтверждаем и не опровергаем кадровые слухи, — заявил Песков в комментарии журналистам.

При этом он напомнил, что Кремль сообщает о кадровых решениях только тогда, когда подписаны соответствующие документы.

Ранее сообщалось, что Бабича не будут переназначать полпредом в ПФО и в связи с этим рассматривают возможность назначения его послом РФ в Белоруссии.

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