Песков назвал слухами сообщения о назначении Бабича послом РФ в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о назначении полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом России в Белоруссии.

— Мы тоже слышали эту информацию. Но мы никогда не подтверждаем и не опровергаем кадровые слухи, — заявил Песков в комментарии журналистам.

При этом он напомнил, что Кремль сообщает о кадровых решениях только тогда, когда подписаны соответствующие документы.

Ранее сообщалось, что Бабича не будут переназначать полпредом в ПФО и в связи с этим рассматривают возможность назначения его послом РФ в Белоруссии.