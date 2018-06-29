"Что будет к концу лета?" Одна из рек Тверской области стала чёрной

Ранее местный Росприроднадзор выявил превышение допустимого содержания загрязняющих веществ в другом водном объекте региона.

В Тверской области окрасились в чёрный цвет воды реки Мологи. Об этом сообщается в одной из местных групп в социальной сети "ВКонтакте".

— Уже с реки Мологи с насосной станции на Штабских дачах течёт такая вода. Караул. Такая вода уже доходит до озера Верестово. Что будет к концу лета?! — возмущается подписчик сообщества, приславший фотографии.

Отметим, что ранее на этой неделе местный Росприроднадзор выявил превышение допустимого содержания загрязняющих веществ в сточных водах при сбросе в другой водный объект области — реку Таратинку. Заводу, на котором нашли нарушения, были направлены предписания об их устранении, сообщается на странице ведомства в "Фейсбуке".

Ситуацию с рекой Мологой в Росприроднадзоре пока не прокомментировали.