В Кремле оценили возможности встречи Путина с королём Испании после 1/8 финала

Наша команда впервые в современной истории вышла из группового этапа ЧМ и сыграет с испанцами уже в это воскресенье.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи российского лидера с королём Испании Фелипе VI, который приедет в Москву 1 июля. В этот день сборная Испания сыграет с хозяевами чемпионата мира на стадионе "Лужники".

В Кремле сообщили, что график у испанского короля очень краткий, он планирует вернуться в Мадрид сразу после матча. А пересечься на стадионе с Путиным тоже вряд ли удастся: плотный график не позволяет главе государства понаблюдать за ходом игры с трибуны, но, по словам Пескова, как и все болельщики он будет болеть за наших.

— График короля предусматривает достаточно краткое пребывание в Москве, по сути, он прилетит только на матч и после этого сразу покинет Российскую Федерацию. Безусловно, в Москве будут очень рады приезду короля Испании, — добавил он.

Напомним, что матч Испания — Россия состоится 1 июля в Москве на стадионе "Лужники". Наша команда впервые в современной истории вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

Ранее Лайф сообщал, что наша сборная перед матчем с Испанией тренируется в полном составе.