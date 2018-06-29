В Кремле назвали возможное вступление Македонии в НАТО суверенным делом страны

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва дорожит добрыми отношениями со страной.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал внутренним делом государства вступление Македонии в НАТО. Как он подчеркнул, отношение российской стороны к приближению инфраструктуры Альянса к границам РФ осталось неизменным.

— Это суверенное дело самой Македонии. Что касается приближения инфраструктуры НАТО к нашим границам, то вы знаете хорошо об отношении Москвы к этому процессу. В этом плане ничего не изменилось, — отметил он.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона ценит добрые отношения с Македонией и дорожит ими.

Ранее Лайф сообщал, что президент Македонии Георге Иванов отказался подписывать соглашение об изменении названия страны. Отметим, что 17 июня главы МИД Греции и Македонии подписали соглашение, согласно которому бывшая югославская республика переименуется в Республику Северная Македония.