Песков указал на готовность России идти по пути нормализации отношений с США

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Хельсинки 16 июля. Американский лидер выразил надежду на то, что ему удастся поладить с российским коллегой.

Россия готова предпринимать необходимые шаги по нормализации отношений с США в той же мере, в которой к этому готова американская сторона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом он не стал комментировать тезис о том, что улучшению отношений Москвы и Вашингтона мешают внутриполитические противоречия в США.

— Это мнение высказывала не российская сторона, а сам президент Трамп, поэтому здесь нужно руководствоваться сообщениями первоисточника, — добавил он.

Напомним, сегодня в Кремле подтвердили, что встреча двух лидеров состоится в Хельсинки 16 июля. Власти этого города уже начали готовиться к двустороннему саммиту. Столицу Финляндии уже назвали идеальным местом для проведения такого международного события.