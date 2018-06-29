"Настояли дети". Серебряков рассказал, зачем дал скандальное интервью Дудю

Актёр признался, что изначально оказался встречаться с блогером для интервью, так как не чувствует себя уверенным во время подобных бесед.

Актёр Алексей Серебряков рассказал, зачем он дал скандальное интервью о национальной идее россиян блогеру Юрию Дудю.

— Дело все в том, что Дудь является кумиром моих детей. Я не даю интервью, не люблю этим заниматься. Не чувствую себя в этом уверенным, — рассказал Серебряков в интервью ТАСС.

При этом он подчеркнул, что сказанное во время беседы не было "попыткой самоманифестации", так как он не хочет объяснять словами то, чем занимается в жизни.

Напомним, в феврале Серебряков, известный ролями в фильмах "Левиафан" и "Обитаемый остров", назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство. Деятели кино и культуры раскритиковали заявление актёра, назвав его подлым и лицемерным. Сам артист комментировать скандальное высказывание не стал.