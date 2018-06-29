Как и все россияне. Песков заявил, что Путин поболеет за наших в игре с Испанией

Президент РФ Владимир Путин из-за графика не сможет посетить матч Россия — Испания, который состоится 1 июля в "Лужниках", но поболеет за национальную сборную. Об этом заявил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

— Изначально график предусматривал и предусматривает до сих пор посещение Путиным открытия и закрытия ЧМ. Но, безусловно, как и все российские болельщики, он будет болеть за наших, — отметил представитель Кремля.

Сборная России сразится с испанцами в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Матч начнётся в 17:00 1 июля на стадионе "Лужники".