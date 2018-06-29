Медведев назвал уникальными разработки России в кораблестроении

Глава Правительства РФ отметил, что именно благодаря труду судостроителей на воду сходят самые разные корабли и субмарины.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил кораблестроителей России с профессиональным праздником. Телеграмма была опубликована на сайте Правительства РФ.

— Россия — великая морская держава. У нас не только легендарные традиции в кораблестроении, заложенные ещё Петром I, но и сильный современный флот, которым мы все гордимся. И ваш профессиональный праздник показывает, как высоко государство ценит труд российских корабелов. Всех, кто работает в конструкторских бюро, на верфях и судоремонтных заводах, — говорится в сообщении.

В тексте телеграммы также отмечается, что именно благодаря труду российских судостроителей на воду спускаются самые разные корабли и субмарины: пассажирские суда, ледоколы, сухогрузы, нефтеналивные и рыболовецкие суда, буровые платформы и техника для поиска полезных ископаемых.

— Ваша продукция надёжно работает везде — от Балтики до Тихого океана, в суровых северных условиях, на внутренних рейсах и в самых отдалённых регионах Мирового океана, — подчеркнул премьер.

Медведев также напомнил, что российское судостроение является сложным комплексом высокотехнологичных производств, поскольку идёт освоение таких направлений, как инновационное судостроение, цифровая навигация, технологии по освоению ресурсов океана.

— Многие ваши разработки уникальны и не имеют аналогов в мире. А это значит, что в ближайшее время будут спущены на воду новые российские корабли — безопасные, современные, с отличными мореходными качествами, — резюмировал Медведев.

Премьер пожелал работникам и ветеранам кораблестроительства дальнейших успехов, крепкого здоровья и всего доброго.