Визовые санкции. МИД РФ ответил Литве на попытки демонтажа советских памятников

Поводом стала плачевная ситуация с советскими памятниками на территории иностранного государства.

МИД России уведомил о прекращении выдачи виз литовцам, направляющимся в Россию в рамках "Миссии "Сибирь". Речь идёт о проекте, занимающемся благоустройством захоронений литовских ссыльных. Таким образом, реализация совместного российско-литовского проекта по увековечению памяти репрессированных литовцев приостанавливается.

Меры были введены в связи с тем, что в последнее время Литва ужесточила позиции относительно мемориальной деятельности России в Литве и фактически заморозила все ремонтно-восстановительные работы на захоронениях советских воинов.

— Указанная мера будет действовать до тех пор, пока литовская сторона не предоставит реальную возможность возобновления военно-мемориальной деятельности в Литве. Принцип взаимности и в этом важном деле остаётся определяющим, — говорится в комментарии представителя ведомства Марии Захаровой, размещенном на сайте МИД.

Москва готова возобновить выдачу виз литовцам в рамках проекта "Миссия Сибирь" в случае пересмотра Вильнюсом своей деструктивной линии.

Отметим, что тревожные сигналы со стороны литовских властей поступают не только в связи с ситуацией вокруг захоронения советских воинов. Так, президент страны Дале Грибаускайте ранее выразила мнение, что её стране необходимо быть готовой к нападению со стороны Москвы. Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин уверен, что слова президента Литвы являются поводом для увеличения численности войск НАТО в прибалтийской республике.