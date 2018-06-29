Житель Саратова зарезал подругу и отрубил ей кисти рук из-за мата

Мужчина полностью признал свою вину после того, как пришёл в себя после обернувшегося убийством застолья.

30-летний житель Саратова зарезал 37-летнюю знакомую и отрубил ей кисти из-за матерного оскорбления. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, инцидент произошёл в ночь на 28 июня. Между злоумышленником и его знакомой разгорелся конфликт. Мужчине не понравилось, что гостья оскорбила его матом. В ответ на оскорбление он нанёс собутыльнице несколько ударов ножом по голове и туловищу, а после взял топор и отрубил ей кисти рук.

Подозреваемый не пытался скрыть следы преступления и рассказал об убийстве знакомой соседям и родственникам. Вскоре он был задержан и полностью признал свою вину.

Против жителя Саратова завели уголовное дело по статье об убийстве. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.